Vicepreședintele PNL Adrian Cozma, avocat de profesie, critica presiunile politice care se pun pe membrii Consiliului Superior al Magistraturii in cazul excluderii din magistratura a judecatorului Cristi Danileț, liberalul acuzand in special USR PLUS.

„Decizia CSM nu poate fi contestata. Indiferent ce opțiuni politice avem, avem obligația prin lege dar mai ales prin Constituție de a respecta deciziile in justiție. Și aici vorbim de decizia reprezentanților magistraților din Romania. Daca și deciziile lor le contestam, inseamna ca suntem pe un drum foarte complicat. Un judecator are obligația…