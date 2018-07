Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinte al BMW Group responsabil cu vanzarile de pe continentul european, Jean-Philippe Parain a facut o vizita in Romania, timp in care a discutat cu Capital despre problemele generate de razboiul comercial care se extinde in intreaga lume și despre strategia grupului bavarez de a se impune…

- Romania, o piața auto mica in Europa cand vine vorba despre mașini noi, se vede ca o sursa de creștere pentru viitor de la inalțimea conducerii BMW Group, iar ca particularitați fața de alte țari ies in evidența mașinile bine echipate și cererea mare pentru SUV-uri, a spus Jean-Philippe Parain, vicepreședinte…

- Antena TV Group SA și Antena 3 SA nu au reușit sa ajunga la un acord cu UPC, motiv pentru care televiziunile Antena 1 și Antena 3 nu vor mai fi prezente in grila celui de-al doilea mare operator de cablu din Romania, susțin mai multe surse consultate de Capital.

- Se construiesc cladiri noi, iar aici vindem masini bine echipate. Traficul este aglomerat, iar setea de mobilitate este vizibila, informeaza Ziarul Financiar.Jean-Philippe Parain, vicepresedintele BMW Group responsabil de vanzari la nivel european, spune ca desi vanzarile din Romania par mici…

- Jean-Philippe Parain, vicepresedintele BMW Group responsabil de vanzari in Europa, a vizitat Romania pentru prima data: o piata mica pentru constructorul auto, insa importanta din punct de vedere al profitului, intrucat romanii comanda cele mai...

- In judetul Prahova se vor produce autobuze electrice Foto: Simona Uta. În judetul Prahova se vor produce autobuze electrice, începând de anul viitor. O societate cu capital chinez va investi 100 de milioane de euro si va crea 250 de locuri de munca. Prezent astazi…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB), cea mai importanta institutie a pietei locale de capital, a lansat in parteneriat cu Banca Transilvania, KPMG si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Ghidul Investitorilor Straini care isi propune sa promoveze Romania ca destinatie de investitii.…