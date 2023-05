Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Monetar International a cerut vineri Bancii Centrale Europene sa continue majorarea dobanzilor pana la mijlocul anului viitor, iar ministrilor de Finante din UE sa inaspreasca politica fiscala, intr-o actiune concertata pentru reducerea inflatiei, transmite Reuters.

- Etapa finala a Concursului de educație rutiera „Invațam și ne bucuram de Ziua Poliției Romane”, a avut loc la Muzeul Poliției Romane fin Targoviște. Optsprezece elevi de la șase școli, incarcați de emoții pozitive și dornici de competiție, au parcurs proba teoretica care a constat intr-un test grila…

- Doi polițiști maramureșeni au participat la in perioada 14 -17 martie a.c., etapa finala a Campionatului Național de Judo al M.A.I., care a avut loc la Calimanești, județul Valcea. Ambii s-au intors acasa cu medalii. In cele doua zile de concurs, zeci de polițiști, jandarmi, polițiști de frontiera și…

- Rezerva Federala ar trebui ”sa ia o pauza sa respire”, deoarece pare gata sa impinga ratele dobanzilor chiar mai sus decat se astepta anterior, dupa ce datele recente au aratat mai putine progrese decat au sperat oficialii bancii centrale in reducerea inflatiei, a declarat marti un oficial al Casei…

- Inflatia din zona euro va ramane ridicata pe termen scurt, asa ca o crestere cu 0,50 de puncte procentuale a dobanzii cheie a Bancii Centrale Europene (BCE) la sfarsitul acestei luni este din ce in ce mai sigura, a declarat presedintele BCE Christine Lagarde grupului de media spaniol Vocento, transmite…

- Banca Centrala Europeana ar putea decide noi majorari ale dobanzii de referinta dupa reuniunea de politica monetara din martie, in functie de datele primite, a afirmat joi presedintele BCE, Christine Lagarde, la postul spaniol de televiziune Antena 3, transmite Reuters, conform Agerpres. Fii…

- Presiunile inflationiste in zona euro au inceput sa se atenueze, inclusiv in privinta preturilor de baza, dar BCE nu va incheia procesul de majorare a dobanzilor pana nu va avea convingerea ca se va reveni la o crestere a preturilor in jur de 2%, a afirmat economistul sef al Bancii Centrale Europene,…