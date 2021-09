Vicepresedinte ANRE: Pretul gazelor pentru aceasta iarna este inspaimantator de mare

Consumatorii sunt nevoiti sa incheie contracte pentru aceasta iarna la un pret inspaimantator de mare, urmand sa vada ulterior daca se incadreaza in categoria de consum pana la care Guvernul va acorda ajutoare, a afirmat, joi, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). „Sunt consumatori de gaze care, dupa 1 iulie anul trecut, au facut acest pas de a trece in piata concurentiala, sunt 1,1 milioane de consumatori care au semnat aceste contracte, care la un moment dat expira. Sunt unele care expira inaintea iernii si momentan optiunile sunt destul…