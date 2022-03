Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii de energie vor fi sprijiniti de la bugetul de stat de la 1 aprilie, dar de anul viitor ar trebui sa-si reduca singuri facturile prin masuri de eficienta energetica, a afirmat, joi, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), intr-o conferinta…

- Peste jumatate dintre români considera ca responsabili pentru cresterea preturilor la energie si gaze naturale sunt furnizorii de energie (59%) si Guvernul (52%), reiese dintr-un studiu realizat de Reveal Marketing Research, citat de Agerpres. Potrivit documentului citat, 41% dintre respondenti…

- Ordonanța va produce efecte incepand cu data de 1 februarie și pana la 31 martie, iar impactul bugetar va fi de 3 miliarde de lei. A fost modificat, astfel, la energie electrica prețul maxim plafonat va fi de 0,80 lei/kWh, in scadere de la 1 leu - cat era in schema precdenta. Pentru gaze naturale, prețul…

- Producatorii de energie si gaze, importatorii, precum si statul roman, prin intermediul taxelor, sunt cei care au de castigat de pe urma cresterii facturilor, in timp ce furnizorii nu au niciun beneficiu in plus, a afirmat directorul general al E.ON Romania, Volker Raffel, intr-un interviu acordat AGERPRES.El…

- Inceputul de an vine cu vești proaste pentru consumatorii casnici din Romania, nevoiți sa plateasca foarte mult pentru facturile la gaze și energie, mai ales ca furnizorii sunt tot mai puțini. Fața de anul trecut, la gaze, doar 20 de companii mai au oferte pentru consumatorii casnici, comparativ cu…

- Prețul pentru energia electrica produsa și tariful pentru energia termica livrata consumatorilor de catre ”Termoelectrica” S.A. au fost micșorate. O decizie in acest sens a fost luata de catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica, in urma solicitarii de ajustare anuala a prețurilor și…