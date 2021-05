Noii investitori in sectorul energiei regenerabile ar putea fi obligati sa investeasca si in capacitati de stocare, iar ANRE va realiza, cu sprijinul Bancii Mondiale, un studiu care sa arate care este necesarul de stocare al Romaniei, a declarat, joi, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, intr-o conferinta de specialitate.



"Saptamana trecuta am avut o intalnire cu reprezentantii Bancii Mondiale si am discutat subiectele in care simtim nevoie de consultanta. Printre subiecte este si evaluarea necesarului de stocare din perspectiva…