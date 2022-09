Vicepreşedinte ANRE: În niciun caz nu este cazul să penalizăm pe cineva pentru consum ci să bonificăm pe cei care reuşesc să facă economii ”In niciun caz nu este voba de intoarcerea la anii 80, vorbim de cu totul altceva. Cred ca este o masura responsabila si, daca in Romania, in acest moment marea majoritate a consumatorilor casnici si o parte din consumatorii industriali beneficiaza de plafonare si nu sunt chiar stimulati sa faca asemenea economii, pentru ca un pret de 68 de bani este un pret care nu are nicio legatura cu realitatea din piata, acesti consumatori nu sunt stimulati deloc sa faca economie si probabil marea majoritate a lor nici nu o sa faca”, a spus vicepresedintele ANRE. El a precizat ca probabil ca anul acesta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

