Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Mediului de Afaceri, Ilan Laufer, face predicții milimetrice privind data la care se va incheia razboiul din Ucraina. Laufer spune ca inflația va scadea abia de anul viitor și ca e de așteptat ca prețul carburantului sa sara de zece lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- „Sejururile pentru minivacanta de Rusalii au inceput sa se vanda inca din luna ianuarie, dar pe masura ce ne apropiem de aceasta perioada, numarul cererilor a crescut. Cei mai multi turisti au ales pachetele de trei nopti de cazare la mare, dar sunt si turisti care isi prelungesc sejurul la 4-5 nopti.…

- Senatorul american Robert Portman, care efectueaza sambata o vizita in Romania, a declarat ca nu exista pentru Statele Unite prieten mai puternic decat tara noastra. Declaratiile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa, dupa ce senatorul republican din Ohio s-a intalnit cu premierul Nicolae…

- Fluidizarea traficului la frontiere și eliminarea totala a restricțiilor pentru romani sunt cerințele Asociației Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) catre ministrul Turismului din Grecia, Vassilis Kikilias.

- Hotelierii din Antalya au lansat oferte speciale cu preturi reduse pentru sejururi in urma scaderii numarului de turisti rusi si ucraineni, dupa inceperea conflictului militar din Ucraina. „In general vanzarile pe Antalya merg bine, sigur, nu la nivelul celor din 2019, dar stam bine. Suntem undeva cam…

- In data de 24.04.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 56.322 de persoane, dintre care 3.189 cetateni ucraineni (in scadere cu 37,8 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 1.166 cetateni ucraineni (in scadere cu…

- Ministrul Turismului, Constantin Daniel Cadariu, afirma ca razboiul din Ucraina afecteaza turismul, in special in zona de nord a tarii. Cadariu a explicat ca, inainte de razboi, speranta celor din turism era ca anul acesta sa fie depasite cifrele din anul 2010, cand s-a inregistrat numarul record…