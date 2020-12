Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA Joe Biden, in varsta de 78 de ani, va fi vaccinat luni impotriva COVID-19 luni, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a acestuia. „Luni, presedintele ales Joe Biden si (sotia sa) dr. Jill Biden vor primi o prima doza de vaccin Pfizer in (statul) Delaware”, a spus Jen Psaki,…

- Electorii au început luni sa voteze în Statele Unite pentru a-l alege în mod oficial pe Joe Biden ca președinte al SUA, punând capat încercarilor eșuate ale președintelui Donald Trump de a rasturna înfrângerea sa la alegerile din 3 noiembrie, relateaza Reuters.…

- California a adoptat luni restrictii dure din cauza Covid-19, ordonand oamenilor sa stea acasa si inchiderea magazinelor neesentiale. Statul New York a cerut spitalelor sa mareasca numarul de paturi cu 25%, in conditiile in care Statele Unite sa pregatesc pentru o noua crestere a cazurilor de infectare…

- Ordinul guvernatorului Californiei, Gavin Newsom, a intrat in vigoare la o zi dupa ce statul a stabilit un record de peste 30.000 de cazuri noi de Covid-19, aparute in zone din sudul Californiei, unde mai putin de 15% din paturile de spital de terapie intensiva raman disponibile. In plus, cinci comitate…

- Presedintele ales Joe Biden îl va nominaliza pe procurorul general al statului California, Xavier Becerra, pentru functia importanta de secretar pentru Sanatate în viitoarea sa administratie, a relatat duminica presa americana, transmite dpa, preluata de Agerpres.Alegerea lui Xavier…

- Douglas Emhoff este un avocat in varsta de 56 de ani. In august, acesta și-a luat concediu pentru a face campanie alaturi de Kamala Harris. Senatorul democrat de California, Kamala Harris, de origine indiana și jamaicana, a facut istorie sambata cand a devenit prima femeie vicepreședinte ales. Dar la…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat solicitarea Californiei pentru un ajutor suplimentar in urma incendiilor de vegetatie, revenind asupra unei decizii de respingere, la solicitarea guvernatorului statului si a unui parlamentar republican, transmite Reuters, potrivit news.ro.Purtatorul…

- Incendiile care afecteaza nordul Californiei au facut miercuri a patra victima, in timp ce pompierii incercau sa stabilizeze flacarile care devasteaza cunoscuta regiune viticola Napa Valley, informeaza joi AFP potrivit Agerpres. Cel putin o duzina de vinarii au cazut prada flacarilor "Glass Fire",…