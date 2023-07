Stiri pe aceeasi tema

- Germania sustine Romania pentru a deveni anul acesta membru cu drepturi depline al spatiului Schengen, a declarat, marti, cancelarul Olaf Scholz. ‘Germania sustine Romania pentru ca tara dumneavoastra sa devina anul acesta membru cu drepturi depline al spatiului Schengen. Romania a intreprins deja eforturi…

- Rareș Bogdan a vorbit, duminica seara, in emisiunea Culisele Statului Paralel, despre aderarea Romaniei la Schengen: „Austria a facut un joc mizerabil”. Intrebat de ce nu suntem in Schengen astazi și de ce OMV are toate facilitațile in Romania in condițiile in care Austria nu ne-a primit in spațiul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca subiectul aderarii Romaniei la Schengen se discuta informal pe foarte multe paliere, aratand ca progresul este unul lent si ca Spania si-a aratat de multe ori disponibilitatea de a pune aceasta speta pe agenda presedintiei Consiliului UE, informeaza AGERPRES…

- Victor Negrescu: Romania trebuie sa se asigure ca aderarea ei la Schengen se afla printre prioritatile Consiliului in viitoarele 12 luniEste important pentru Romania sa se asigure ca printre prioritatile asumate de Consiliul UE pentru viitoarele 12 luni se afla si aderarea ei la spatiul Schengen,…

- Comisia Europeana a anunțat duminica, 28 mai, pe contul oficial de Twitter, faptul ca Romania și Bulgaria sunt pregatite pentru aderarea la spațiul Schengen și vor fi demarate procedurile pentru aderare in cel mai scurt timp posibil. “Bulgaria și Romania sunt pregatite sa adere pe deplin la spațiul…

- Extinderea spațiului Schengen e interpretata diferit de Romania și Austria. Mai mult, un alt factor este și situația interna din Spania, unde Guvernul e prudent, pentru care urmeaza alegerile de la final de an.

- Eurodeputatul Victor Negrescu a transmis ca legatura facuta de șeful MAI german, aflat intr-o vizita in Romania, nu are de-a face cu Romania, susținand ca Guvernul Austriei arata o lipsa de coerența prin faptul ca a votat pentru aderarea Croației la Schengen, respingand Romania.

- Este rasturnare de situatie in ceea ce privește aderarea Romaniei la Schengen. A fost facut anuntul care schimba tot ce se stia pana acum: „Am avut discutii dificile”. Ce ultim anunț a facut ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner. Austria da lovitura de grație Romaniei. Nu este de acord cu…