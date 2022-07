Stiri pe aceeasi tema

- Kamala Harris a mers in Highland Park, de langa Chicago, unde un barbat inarmat a deschis focul la o parada de Ziua Independentei si a ucis sapte oameni. Vicepresedinta SUA a cerut o actiune la nivel federal impotriva armelor de asalt. "Trebuie sa fim mai inteligenti, ca tara, in privinta cui are acces…

- Tanarul de 21 de ani acuzat ca a deschis focul in timpul sarbatoririi zilei nationale in SUA in Highland Park, intr-o suburbie a orasului Chicago, a fost inculpat pentru sapte capete de acuzare de omor si si-ar putea petrece restul vietii in inchisoare, au anuntat autoritatile, potrivit AFP.

- Presupusul autor al atacului armat din timpul festivitatilor de Ziua Nationala la Highland Park, Robert Crimo, si-a pregatit atacul ”timp de saptamani”, s-a deghizat in femeie pentru a nu fi prins si a tras de peste 70 de ori in multme, anunta marti politia acestui oras de la ganga Chicago, relateaza…

- Doua atacuri armate au zguduit Statele Unite ieri, de Ziua Independenței. Un barbat a tras cu arma de pe un acoperis in suburbia Highland Park a orasului Chicago, ucigand sase oameni si ranind cel putin 36, conform celui mai recent bilant. Nenorocirea s-a produs la un festival.

- A fost un weekend sangeros in SUA, cand americanii au sarbatorit Ziua Independenței. Ultimele zile au fost marcate de numeroase atacuri armate, mai ales in Chicago, unde s-au inregistrat peste 100 de victime. La doar cateva ore dupa impușcaturile din Highland Park, soldate cu 6 decese și 36 de raniți,…

- Politia americana a comunicat ca a retinut un suspect, dupa un atac armat la o parada de Ziua Independentei, intr-o suburbie din Chicago, soldat cu moartea a cel putin sase persoane. Potrivit ofiterilor, un barbat in varsta de 22 de ani a fost retinut, dupa o scurta urmarire de masini. Oficiali medicali…

- Un martor ocular al atacului din Highland Park, o suburbie a orașului Chicago, a povestit pentru The New York Times clipele de groaza prin care el și membrii familiei sale au trecut in timpul paradei de 4 iulie, precizand ca a reușit sa il vada pe atacator și ca nu iși poate scoate din minte nici chipul…

- Un atac armat a fost raportat, luni, la parada de Ziua Independenței, intr-o suburbie din Chicago, Highland Park. Potrivit CNN, au fost trase circa 25 de focuri de arma, iar mai multe persoane ar fi fost impușcate.