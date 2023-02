„Va scriu in legatura cu modificarile care se preconizeaza in domeniul dreptului concurentei si care includ o dispozitie privind demiterea consiliului de administratie al Consiliului Concurentei. Inteleg ca, la 20 decembrie 2022, Camera Deputatilor a votat un proiect de lege care aduce anumite modificari la Legea concurentei si ca urmeaza ca acest proiect sa fie depus spre vot in Senat, in cursul lunii februarie. Proiectul de modificare cuprinde o dispozitie care stipuleaza numirea unui nou consiliu de administratie al Consiliului Concurentei. In baza acestei prevederi se pare ca mandatul membrilor…