Vicepresedinta Comisiei Europene insarcinata cu monitorizarea respectarii statului de drept, Vera Jourova, si-a exprimat marti, la Varsovia, ingrijorarea pentru "campania de defaimare" impotriva judecatorilor dusa de conservatorii nationalisti la putere, relateaza AFP. Vera Jourova a inceput marti, in capitala poloneza, un tur de orizont al instantelor implicate in conflictul in jurul statului de drept din Polonia. Vineri, Comisia Europeana s-a declarat "foarte preocupata de statul de drept in Polonia", in special de adoptarea definitiva a legii care permite sanctionarea judecatorilor care critica…