Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Moscova a negat acuzatiile Washingtonului privind o coliziune a unui avion de vanatoare al Rusiei cu o drona militara americana deasupra Marii Negre, recunoscand insa manevrele de interceptare.

- Federația Mondiala impotriva Obezitații a avertizat ca mai mult de jumatate din populația lumii va fi clasificata ca obeza sau supraponderala pana in 2035, daca nu se iau masuri urgente, informeaza BBC . In cel mai recent raport publicat de Federația Mondiala impotriva Obezitații, se estimeaza ca 51…

- Președintele Frantei, Emmanuel Macron, calatoreste in aceasta saptamana in Africa, in incercarea de a contracara eforturile Rusiei de a indeparta Franța de pe continent, dupa ce Parisul a suferit o serie de eșecuri militare și politice in fosta sa sfera de influența, informeaza Rador. Fii…

- O persoana fara istoric de calatorii a murit din cauza holerei in Africa de Sud, a anuntat, joi, departamentul national de sanatate, numarul cazurilor confirmate in aceasta tara ajungand la cinci, relateaza Reuters.

- Secretarul Consiliului Securitatii Rusiei, Nikolai Patrusev, a declarat miercuri ca, dupa retragerea din Afganistan, SUA isi continua "experimentele geopolitice" in alte regiuni ale lumii, printre acestea, in Europa si America Latina, transmite EFE. "Nu exista nicio indoiala ca americanii isi vor…

- Armata americana este in cautarea resturilor balonului chinezesc pe care l-a doborat deasupra oceanului, ceea ce a atras noi proteste din partea Beijingulului, care a cerut luni Washingtonului sa nu escaladeze situatia sau sa ia masuri suplimentare care sa-i afecteze interesele.

- Foto cu rol ilustrativ, reprezentand o camera dintr-un Muzeu al Vinului (Babylonstoren) din Africa de Sud. Sursa: food24.com Consiliul Județean cauta sa cumpere mobilier expozițional pentru viitorul Muzeu al Viei și Vinului, care va fi deschis in imobilul fostului Tribunal Vrancea, de pe strada Cuza-Voda…

- Epoca lumii unipolare, cand Statele Unite dictau condițiile altor țari și chiar „rupeau” sistemele politice ale acestora, se apropie de sfarșit, a declarat intr-un interviu ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Mihail Galuzin. Acesta s-a declarat convins ca in intreaga lume „au loc schimbari tectonice…