- Vicepresedinta americana Kamala Harris s-a intalnit marti cu presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador, ultima etapa a unui turneu de doua zile in America Latina, prima sa calatorie oficiala in strainatate al carei obiectiv principal vizeaza reducerea afluxului de migranti din America Centrala…

- Vicepresedinta americana Kamala Harris apreciaza ca a purtat marti discutii ”robuste” cu premierul guatemalez Alejandro Giammattei pe tema luptei impotriva coruptiei, in vederea descurajarii imigratiei din America Centrala, si ii indeamna pe imigrantii clandestini, in mod direct, sa nu se duca in Statele…

- Vicepreședintele american Kamala Harris s-a deplasat luni în Guatemala pentru prima sa vizita externa oficiala de la preluarea mandatului, relateaza Insider.Harris le-a transmis migranților guatemaliez sa „nu vina” în Statele Unite, afirmând în cadrul unei…

- Avionul cu care calatorea Kamala Harris a trebuit sa revina la sol duminica din cauza unei probleme tehnice, in timp ce vicepresedinta americana decolase spre Guatemala pentru primul sau turneu international, noteaza AFP."Sunt bine, sunt bine", a dat asigurari Kamala Harris, ridicand doua degete in…

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a prezentat scuze in mod oficial Chinei in numele tarii sale pentru masacrul din anul 1911 in care 303 chinezi au fost ucisi de rebeli in orasul Torreon, in timpul Revolutiei mexicane, relateaza dpa si Reuters. Masacrul a avut loc intre 13 si…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a declarat marti ca Washingtonul trebuie sa riposteze la atacurile puterii din El Salvador impotriva independentei justitiei si, mai extins, la coruptia care afecteaza America Latina, informeaza AFP. "In acest weekend, am aflat ca Parlamentul din Salvador a intreprins…

- Vicepresedinta SUA, Kamala Harris, a promis o abordare "umana" in criza migratiei, intr-o intalnire virtuala, luni, cu presedintele Guatemalei, Alejandro Giammattei, relateaza dpa si Reuters. "Statele Unite intentioneaza sa creasca ajutorul pentru regiune si sa incurajeze cooperarea pentru a gestiona…

