Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, marti seara, ca sustine orice masura, oricât de ferma, care ar putea încuraja vaccinarea anti-COVID-19 în România, mentionând ca în prezent nu exista posibilitatea vaccinarii obligatorii împotriva noului coronavirus."În…

- Vicepremierul Dan Barna sustine ca, in opinia sa, ar fi trebuit sa existe masuri mult mai ferme pentru a incuraja vaccinarea, “in sensul de acces limitat la evenimente, nici macar pe partea cu teste, ci doar persoane vaccinate”. “Nu exista – si eu spun din pacate – posibilitatea vaccinarii obligatorii,…

- Vicepremierul Dan Barna sustine ca, in opinia sa, ar fi trebuit sa existe masuri mult mai ferme pentru a incuraja vaccinarea, "in sensul de acces limitat la evenimente, nici macar pe partea cu teste, ci doar persoane vaccinate". "Nu exista - si eu spun din pacate - posibilitatea vaccinarii obligatorii,…

- „In ce priveste vaccinarea, orice masura, oricat de ferma este, o sustin cu toata convingerea. Adica eu chiar cred ca ar fi trebuit sa avem masuri mult mai ferme in ceea ce inseamna vaccinarea, in sensul de acces limitat la evenimente, nici macar pe partea cu teste, ci doar pentru persoane vaccinate,…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, marti seara, nu exista, din pacate, posibilitatea vaccinarii obligatorii impotriva noului coronavirus, insa sustine orice masura ferma pentru a incuraja imunizarea, informeaza Agerpres . „In ce priveste vaccinarea, orice masura, oricat de ferma este, o sustin cu toata…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Mitsotakis…

- Din 15 septembrie, personalul medical care nu se va vaccina, nu va mai putea lucra si nu va mai fi platit, a anuntat, luni, ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran."Incepand din 15 septembrie, daca lucrezi in domeniul sanitar si nu esti vaccinat, nu vei mai putea munci si nu vei mai fi platit",…

- ​​Președintele Franței, Emmanuel Macron, este așteptat luni sa prezinte noi masuri antiCOVID-19, printre care vaccinarea obligatorie angajatilor din sistemul sanitar. Noile masuri vin în contextul îngrijorarilor privind raspândirea variantei Delta a coronavirusului.În…