Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Viorel Stefan a declarat marti, la Parlament, ca dupa ce ArcelorMittal va vinde combinatul siderurgic de la Galati (fostul Sidex) productia va creste, nu se va restrange, pentru a se respecta regulile europene de concurenta.

- Majoritatea managerilor de top din companii spun ca marirea salariului minim pe economie afecteaza profitabilitatea, iar increderea ca 2018 va fi mai favorabil decat 2017 este la cote extrem de scazute, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanța Valoria. Decidenții companiilor sunt rezervați…

- Consumul national de energie electrica a consemnat anul trecut o scadere usoara, de 0,4%, ajungand la 54,62 miliarde kWh, in conditiile in care iluminatul public a consemnat o scadere de 7%, iar consumul populatiei s-a redus cu 5,1%, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS).…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. “Astazi vom adopta o ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului de depunere a Formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie”, a declarat Dancila, la inceputul…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca se scade contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv 1,8% din PIB in medie…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Capitala, dupa ce a lovit politistii chemati de o angajata a unui magazin care a anunțat ca aceasta si-ar fi agresat copilul. Vineri, in jurul orei 20.00, prin apel la 112, o angajata a unei societati dintr-un complex comercial din…

- Consilierii locali ai USR și PNL din sectorul 6 boicoteaza aproape toate marile proiecte ale Primariei, fie neprezentandu-se la ședințe, fie abținandu-se la vot, dar, mai ales, votand orice impotriva. In ședința de indata convocata, joi, de primarul Gabriel Mutu, a fost propusa spre votare grila de…