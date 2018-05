Stiri pe aceeasi tema

- In primele 4 luni din 2018, veniturile bugetare au crescut cu 11,8% fata de aceeasi perioada din 2017, ajungand la 89,6 miliarde de lei, iar deficitul bugetar, de 6 miliarde de lei, a finantat in proportie de 98% investitiile publice, a declarat marti, la Guvern, vicepremierul Viorel Stefan.…

- Vicepremierul Viorel Ștefan reacționeaza la criticile președintelui Klaus Iohannis. Oficialul a afirmat ca singurul an in care veniturile la buget a fost 2016, an in care Guvernul era condus de catre Dacian Cioloș. Acesta a afirmat ca veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 11,%, de la…

- Vicepremierul Viorel Stefan a afirmat ca veniturile colectate s-au redus doar în 2016. "În interiorul ANAF lucrurile merg spre bine, evolutia este pozitiva si corespunzatoare", a explicat acesta.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut luni, 7 mai a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa.Va prezentam in continuare transcrierea declarației de presa: „Buna seara!Astazi despre banii romanilor.S-au publicat astazi datele care arata execuția bugetara…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea afirma, intr-o declarație de presa, ca principalul inamic al actualei guvernari il reprezinta devoalarea zilnica a realitații economice. Cifrele care arata dezechilibre bugetare majore nu mai pot fi ascunse sub preș, iar „amuțirea“ Institutului Național de Statistica și a…

- Fosta șefa a ROMATSA, Silvia Popeanga, realiza venituri imense, in momentul in care era salariata, dar, odata cu ieșirea la pensie, banii pe care ii incasa nu s-au diminuat absolut deloc, mai ales ca a ajuns sa lucreze in Ministerul Transporturilor, dupa pensionare. Dupa aceasta noua lovitura de cariera,…

- Popularitatea presedintelui american Donald Trump a inregistrat o usoara crestere in luna martie comparativ cu februarie, releva doua sondaje de opinie recente, explicatia fiind o situatie economica buna a Statelor Unite, transmite joi AFP.Liderul de la Casa Alba este sustinut de 42% dintre…

- Ministrul Justitiei iese la rampa cu o replica acida, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a facut acuzatii dure. Tudorel Toader il contrazice pe Iohannis si sustine ca procurorii nu isi desfasoara activitatea sub controlul ministrului Justitiei, cum a sugerat seful statului ca ar incerca unii oameni…