- Coridorul pentru evacuarea civililor din portul asediat Mariupol din sud-estul Ucrainei nu a functionat miercuri, a declarat vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, care a acuzat partea rusa ca a incalcat acordul de incetare a focului si a blocat accesul autobuzelor, transmite AFP. "Din pacate,…

- "In aceasta dimineata, nu am reusit sa negociem cu ocupantii un acord de incetare a focului asupra itinerariilor de evacuare. De aceea, din nefericire, nu vom deschide coridoare umanitare astazi", duminica, a anuntat pe Telegram vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk. "Nu vom precupeti niciun efort…

- Guvernul ucrainean a programat pentru marti deschiderea a sapte coridoare umanitare pentru evacuarea cetatenilor din zonele cele mai afectate de asedii si bombardamente din partea trupelor ruse, a indicat vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk pe contul sau din Telegram, potrivit EFE si DPA. Cel mai…

- Generalul de politie ucrainean, Vyacheslav Abroskin, este primul reprezentant al Ucrainei care recurge la un gest mai mult decat impresionant. Conștient ca prizonierii din orașul asediat, Mariupol, nu au cum sa mai reziste mul timp, acesta le-a facut o propunere de nerefuzat forțelor ruse. Daca Rusia…

- Generalul de politie ucrainean Volodimir Abroskin a comunicat fortelor ruse ca se ofera voluntar sa fie luat ostatic in schimbul evacuarii copiilor ramasi in Mariupol, oras-port strategic la Marea Azov, aflat sub asediu aproape de o luna, relateaza vineri agentiile de presa Ukrinform si Unian.

- Mariupol, orașul asediat de ruși inca din primele zile ale invaziei și bombardat de-atunci zi și noapte, a devenit astazi un oraș al ruinelor. Noi imagini arata amploarea dezastrului din orașul-port de la Marea Azov, complet incercuit de trupele rusești. Blocuri și case distruse de bombardamente, mașini…

- Rusia si Ucraina au incheiat un acord in vederea deschiderii unui numar de opt culoare umanitare in vederea evacuarii civililor din orase asediate, luni, insa nu si de la Mariupol, anunta vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, relateaza AFP.

- Crucea Roșie Internaționala a descris condițiile dureroase din orașul-port asediat Mariupol. Exista rapoarte ca rezervele de alimente și apa ating niveluri periculos de scazute, a declarat Sasha Volkov, șeful delegației organizației, citat de G4Media . Intr-un mesaj audio inregistrat miercuri, Volkov…