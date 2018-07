Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu a afirmat miercuri, referitor la apelul presedintelui Klaus Iohannis catre Guvern de a preciza daca mai are bani de salarii si pensii pana la finalul anului, ca bani sunt si crede ca presedintele este “dezinformat”. “Bani de pensii sunt, v-a spus ministrul Finantelor lucru…

- Ministrul Finantelor a spus ca pentru acest an toate platile se regasesc in buget. "Pentru acest an, toate platile se regasesc in buget. Nu este niciun fel de pericol pentru pensii si salarii in acest an. Absolut deloc. Un guvern de stanga, in orice situatie, nu va afecta veniturile populatiei.…

- "Klaus Iohannis devine un instigator, ceea ce il face sa iasa cu totul din limitele pe care i le da Constitutia. Ca este impotriva PSD, ca este impotriva guvernului, dar ca ajunge sa fie in acest fel si impotriva propriului popor asmutindu-l cu teme false, asta e nepermis. Din fericire pentru el,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut luni o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, in care a cerut Guvernului sa raspunsa la doua intrebari.Klaus Iohannis: "Guvernul si PSD trebuie sa raspunda public clar, documentat, la doua intrebari: ce aveti de gand cu Pilonul II de pensii, clar raspicat mai…

- Veniturile fiscale ale bugetului general consolidat s-au realizat in proporție de 95,1% din cat a programat Guvernul pe primul trimestru, se arata intr-un raport publicat luni de Ministerul Finanțelor. Documentul mai arata ca in ceea ce privește TVA, gradul de realizare al programului de incasari trimestrial…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca in intalnirea de la Guvern, de joi, cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR), se va discuta si de inflatie, si de ROBOR, tinand insa sa precizeze ca medierea propusa de Presedintie pe aceste teme „nu se justifica”. …

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, marti, la Slatina, ca declaratiile presedintelui Iohannis prin care a cerut demisia premierului Viorica Dancila sunt ”nefericite”.Potrivit liderului PSD Olt, presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa reprezinte toti romanii, nu doar o anumita parte.…

- "Politica va fi schimbata, Romania trebuie sa inceteze cu incurajarea nemuncii. Va fi schimbata chiar daca va parea, poate, mai dura. Acesta este si apanajul unui partid de stanga, pentru ca oamenii vor fi foarte multumiti - ca sunt de stanga sau ca sunt de dreapta - sa vada ca Guvernul va incuraja…