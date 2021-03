Vicepremierul spune că s-ar vaccina fără probleme cu AstraZeneca In ciuda controverselor recente referitoare la siguranța vaccinului AstraZeneca, vicepremierul susține ca s-ar imuniza fara probleme cu acest ser. „Decizia fiecarui stat in ceea ce privește vaccinarea cu AstraZeneca este o decizie suverana și in funcție de evoluție și in funcție de evaluarile specialiștilor. La noi, concluzia a fost ca daca specialiștii, oamenii de știința la noi spun ca nu exista probleme cu loturile care au ajuns in Romania, foarte puține reacții adverse și putem continua, atunci noi am acceptat și trebuie sa acceptam parerea specialiștilor. Nu politicienii trebuie sa decida… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat ca s-ar vaccina cu AstraZeneca fara nicio problema și este convins ca dupa evaluarea Agenției Europene a Medicamentului, de joi, vaccinarea va continua ca și pana acum. Kelemen a avut febra dupa ce s-a vaccinat cu Pfizer. Vaccinarea cu AstraZeneca va continua la…

- Prima tranșa de vaccin Johnson&Johnson – al patrulea vaccin impotriva COVID-19 care a primit autorizare de punere pe piața in Uniunea Europeana – va ajunge in Romania in a doua jumatate a lunii aprilie, a declarat marți coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița. Potrivit medicului militar,…

- Peste 2,6 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 – toate cele 3 tipuri de vaccin aprobate pana acum, Pfizer, Moderna și AstraZeneca – vor ajunge in Romania pana la finalul lunii martie. In luna aprilie sunt așteptate in țara noastra cel puțin 3,1 milioane de doze din cele 3 vaccinuri, a anunțat…

- Agenția Europeana a Medicamentului a atras atenția asupra noilor tulpini de coronavirus, subliniind ca este urgent ca vaccinurile anti-COVID-19 existente sa fie adaptate. Cele trei vaccinuri care sunt autorizate in Uniunea Europeana – de la Pfizer, Moderna și AstraZeneca – sunt eficiente și impotriva…

- De la primul caz de infectare cu noul coronovirus și pana in prezent multe lucruri s-au schimbat. Romanii au trecut, pe rand, printr-o stare de urgența și mai multe stari de alerta, care continuna și astazi. In tot acest timp, obiceiurile sociale s-au schimbat. Am ajuns sa ne vedem mai rar cu prietenii…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, spune ca este posibil ca la jumatatea lunii martie sa se elibereze autorizarea de punere pe piața a vaccinului Johnson & Johnson, urmand ca Romania sa primeasca, cel mai probabil in aprilie, primele doze. „Dupa cum știm, compania Johnson…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni. In total, s-au inregistrat 50 de reactii…

- "Avem date deja la circa sase luni, ceea ce ne estimeaza probabil o durata de peste un an al raspunsului imun, posibil si mai mult. Sunt date care vor veni, sunt in dinamica, aceasta durata de peste un an este doar o estimare, trebuie sa subliniez acest lucu, urmeaza sa fie consolidat de date", a declarat…