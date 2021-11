Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD au votat, marți, in ședința Consiliului Politic Național, desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de vicepremier. Deputatul PSD Timiș este propus și ca ministru al Transporturilor in Guvernul Ciuca. Sorin Grindeanu, care a fost prim-ministru pentru șase luni in 2017, fiind inlaturat…

- A doua oara este cu noroc! Nicolae Ciuca ajunge premier, fiind primul general care se instaleaza la Palatul Victoria in era democrata a Romaniei. Prima incercare s-a soldat cu un eșec, generalul nefiind in stare sa adune in jurul sau o majoritate parlamentara.

- Mai multe firme s-au aratat interesate sa se ocupe de contractul de proiectare și execuție a noului terminal destinat plecarilor externe. Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara are șase oferte la licitație. Terminalul va avea o suprafața de 12.000 mp. Valoarea totala a lucrarilor se ridica…

- Universitatea de Vest din Timisoara decoreaza cu obiecte de arta principala intrare aeriana din regiune. Mai exact, noul terminal sosiri curse externe al Aeroportului International “Traian Vuia” se transforma si intr-o veritabila galerie de arta in cadrul unui proiect realizat in premiera nationala.Pe…

- Aeroportul International „Traian Vuia” din Timisoara isi intampina calatorii intr-o atmosfera mai relaxata, odata cu implementarea unui proiect cultural in premiera nationala, desfasurat impreuna cu Univerisitatea de Vest.

- „Probabil ca sunt in jur de 4.000 de paturi la Terapie Intensiva și conteaza din aceste 4.000 de paturi cate sunt alocate pentru pacienții infectați Covid. Cifrele au variat de-a lungul timpului in funcție de entuziasmul diverselor personalitați politice. Numarul de paturi in Romania de Terapie Intensiva…