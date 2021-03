Stiri pe aceeasi tema

- Premierul slovac Igor Matovic s-a declarat duminica pregatit sa demisioneze, pentru a pune capat crizei din interiorul coalitiei guvernamentale, daca partenerii de coalitie accepta unele conditii, printre care un post ministerial pentru el insusi, relateaza Reuters. Coalitia guvernamentala de la Bratislava,…

- Criza guvernului cvadripartit din Slovacia s-a acutizat miercuri, odata cu demisia vicepremierului liberal Richard Sulik, aflat in conflict cu premierul conservator Igor Matovic pe tema gestionarii epidemiei COVID-19 si in special in privinta achizitiei vaccinului rusesc Sputnik V, decisa de seful…

- Se pare ca printre motivele tensiunilor din interiorul coaliției de guvernare s-ar afla și decizia premierului slovac, Igor Matovic, de a achizitiona doze de vaccin rusesc Sputnik V, decizie luata fara niciun fel de consultare. Unul dintre partide a amenintat ca va parasi coalitia, iar altul a cerut…

- Ministrul slovac al sanatatii a declarat joi ca va demisiona pentru a ajuta la dezamorsarea tensiunilor asupra livrarilor de vaccinuri anti-coronavirus care au zguduit coalitia de guvernare cvadripartita, in conditiile in care aceasta tara se confrunta cu a doua cea mai mare din lume rata de deces…

- Premierul slovac Igor Matovic a prezentat joi scuze Ucrainei dupa ce a sugerat in gluma ca Rusia poate sa ia Transcarpatia ca plata pentru livrarea catre Slovacia a dozelor de vaccin Sputnik V impotriva COVID-19, relateaza agentiile de presa Reuters si Ukrinform. Matovic nu si-a consultat partenerii…

- Liderul PSD , Marcel Ciolacu, spune ca va discuta cu social-democrații daca se impune o moțiune simpla impotriva ministrului de Interne, Lucian Bode, in urma crimelor din Onești, dar ca in opinia sa in acest caz nu ar trebui ceruta imediat demisia ministrului. Ciolacu i-a reproșat lui Bode doar ca a…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a vaccinat marti cu prima doza de vaccin anti-COVID-19 de la AstraZeneca, produs in India, in timpul unei deplasari pe linia frontului din estul tarii, in speranța ca-i va convinge pe ucraineni ca serul este sigur și eficient, relateaza Reuters . Liderul a…

- Slovacia - tara cu cea mai ridicata rata de mortalitate din cauza COVID-19 pe cap de locuitor in ultima saptamana in lume, conform site-ului Our World in Data - a primit luni primul lot de vaccin rusesc Sputnik V, dintr-un total de 2 milioane de doze comandate Rusiei, a declarat luni premierul slovac…