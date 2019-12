Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, luni, ca Guvernul urmeaza sa elaboreze o ordonanta de urgenta cu privire la desfasurarea rezidentiatului in toate spitalele din Romania, precizand ca pana in prezent exista monopoluri legate de rezidentiat in cateva centre universitare.

- Vicepremierul Raluca Turcan anunța ca in bugetul pe anul 2020 nu se vor regasi taieri de salarii, insa deocamdata mana dreapta a lui Ludovic Orban nu poate spune cum va fi votat bugetul.Citește și: ALERTA dupa maturisirile lui Gheorghe Dinca - Mama Luizei, iubitul fetei și o colega, CITAȚI…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat, sambata, la Digi24, ca vor avea loc reduceri de personal la ministere si institutii publice. Turcan a zis ca Guvernul pregatește hotararea de reorganizare a instituțiilor din subordinea ministerelor și ca PNL vrea o structura „supla și eficienta”.Intrebata…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat, pe Facebook, ca Guvernul va decide vineri asumarea raspunderii pe abrogarea ordonanței care bloca transportul școlar gratuit al copiilor la nivel de județ.

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, miercuri, ca Guvernul iși va asuma raspunderea pe transportul elevilor, in maxim doua saptamani, daca in Parlament nu se va rezolva situația.Citește și: Adrian Nastase indeamna PSD sa declanșeze RAZBOIUL TOTAL impotriva lui Klaus Iohannis Raluca…

- Vicepremierul Raluca Turcan declara ca Guvernul isi va angaja raspunderea, in maxim doua saptamani, pentru abrogarea recursului compensatoriu, daca nu va fi realizata prin modificarea legii de catre...

- Victor Costache are 45 de ani, este chirurg cardiovascular și director medical al unui spital privat din Sibiu. Mulți ani a profesat in Franța, unde s-a și specializat, devenind specialist in Chirurgie Cardiovasculara și Toracica. Costache a terminat Facultatea de Medicina de la Iași și a…

- Conform Departamentului Reprezentantului pentru Comert Exterior al SUA (USTR), aceste taxe au intrat in vigoare vineri, la ora locala 00:01 (4:01 GMT). Taxarea exporturilor din UE a venit dupa decizia de la inceputul lunii octombrie a Organizatiei Mondiale a Comertului in favoarea SUA privind…