Vicepremierul Raluca Turcan: "Nu cred că ne apropiem la nivel naţional cu o închidere a şcolilor" Raluca Turcan a explicat in cursul serii de marți, faptul ca Guvernul a pus la dispoziția autoritaților locale bani pentru pregatirea stocurile din unitațile de invațamant. Mai mult decat atat, vicepremierul a ținut sa menționeze ca școlile au tot ceea ce le trebuie din perspectiva sanatații, fiind deja pregatite stocuri pentru luna octombrie și chiar și noiembrie. Vicepremierul este de parere ca, cel puțin pentru moment, la nivel național nu s-ar impune scenariul roșu in toate școlile din Romania. Creste numarul scolilor aflate in scenariul rosu! Elevii din 344 de unitati de invatamant… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat un alt record național negativ, in ceea ce privește cazurile COVID-19. Deși numarul de cazuri este mai mic, comparativ cu cel comunicat ieri, situația ramane la fel de ingrijoratoare. Astfel, potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, avem 1.679 de cazuri noi pe…

- In toate județele din tara gasim școli din fiecare scenariu. Iar deciziile nu sunt determinate doar de situatia epidemiologica. Mai exact, si acolo unde NU erau multe cazuri de COVID-19, s-a optat pentru modelul hibrid, pentru a evita aglomerarea unitaților de invațamant.

- "Avand in vedere ca PSD are foarte multi primari si presedinti de consilii judetene, in Consiliul Politic National al partidului, discutiile principale ale sedintei au vizat deschiderea scolilor, masurile luate de catre autoritatile locale, pe care, de altfel, a picat absolut totul. Guvernul Orban…

- "Parca mai mult vorbim de reluare școlilor, mai mult ca niciodata, deși școala nu mai are nicio valoare și chiar daca ar mai avut, este diluata de situația sanitara și disperata a școlilor din Romania. Elevii nu au unde se duca, practic, școlile nu sunt pregatite nici macar cat sunt pregatite spitalele,…

- Radu Banciu a vorbit in ediția de luni seara a emisiunii "Lumea lui Banciu" despre cat de nepregatite sunt școlile din Romania, in plina pandemie și cand inceputul anului școlar bate la ușa. Potrivit prezentatorului, dupa redeschidere va fi haos, nimeni nu va știi ce are de facut, iar cei mai afectați…

- Consiliul Tineretului din Romania (CTR), federatia care reprezinta tinerii si organizatiile de tineret, lanseaza un apel catre partidele politice in vederea setarii unor prioritati in ceea ce priveste agenda viitorilor alesi la nivel local, in urma alegerilor din acest an. Ne-am fi dorit ca tinerii…

- Ludovic Orban a declarat luni, 24 august, in cadrul unei declaratii de presa ca Guvernul nu va putea lua masti "chiar pentru toti copii", in schimb se vor achizitiona masti pentru copiii care provin din familii vulnerabile. "In ceea ce priveste mastile pentru toata lumea, cred ca prioritar…

- Premierul Ludovic Orban a prezentat, ieri, in Parlament, raportul Guvernului pentru limitarea raspandirii epidemiei de coronavirus, redeschiderea școlilor și organizarea alegerilor locale. Documentul dezvaluie axele principale ale ghidului privind normele pentru redeschiderea școlilor dar și cum vor…