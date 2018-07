Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu a sustinut vineri, la Slatina, la intrunirea Filialei Judetene a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), ca in luna octombrie ar putea intra in vigoare Codul administrativ. Stanescu si-a exprimat convingerea ca "anumite formatiuni politice" vor contesta Codul administrativ.…

- DNA precizeaza, vineri, ca modificarile la Codul Penal, adoptate de catre Parlament, vor duce la dezincriminarea unor categorii ample de fapte pedepsite de lege, dar si la clasarea unor dosare pe rol, deoarece au fost incluse conditii suplimentare in sfera infractiunilor. Directia Nationala…

- Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a devenit nervos și a fost de-a dreptul agasat, miercuri, cand jurnaliștii au insistat cu intrebarile pe tema modificarilor la Codul penal, care i-ar fi fost facute „cu dedicație” și care tocmai au fost votate de Camera Deputaților, pe care o conduce. „Știam…

- Modificarile la Codul penal, criticate intens de Opozitie, strada si Comisia Europeana, au trecut de Senat cu ajutorul UDMR, iar de Camera Deputatilor cu sprijinul decisiv al minoritatilor nationale. PSD si ALDE, desi au majoritate, n-au reusit sa-si mobilizeze alesii aflati in concediu

- Comisia parlamentara speciala a dat miercuri un raport de admitere pentru Codul administrativ cu opt voturi "pentru" si trei "impotriva", urmand ca actul normativ sa fie trimis saptamana viitoare in plenul Camerei Deputatilor. "Astazi am finalizat raportul pe Codul administrativ, el urmand ca saptamana…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat joi, la Giurgiu, ca prefectul si subprefectul vor fi asimilati cu secretarii de stat, potrivit noului Cod administrativ care se afla in dezbatere parlamentara."Ieri s-a infiintat in Parlament o comisie speciala in ceea ce priveste Codul administrativ,…

- Centrele de transfuzie sanguina ar putea avea program si sambata / Violeta Radut: “Romania este pe ultimele locuri in ce privește donarea benevola de sange” in Politic / on 19/04/2018 at 11:56 / Centrele de transfuzie sanguina si-ar putea modifica programul de lucru, astfel incat accesul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat ca luni a avut o intalnire, de aproximativ 30 de minute, cu Liviu Dragnea in biroul acestuia din urma de la Camera Deputatilor, tema discutiei fiind Codul administrativ."Am discutat despre Codul administrativ. A treia oara. Si mai vorbim si saptamana…