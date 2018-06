Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinte PSD, Paul Stanescu, spune despre anuntul facut de presedintele Klaus Iohannis referitor la o noua candidatura la Presedintie, ca fiecare cetațean e liber sa faca orice. ”Iohannis daca merge in același ritm nu știu daca mai poate caștiga un nou mandat”, afirma Stanescu, scrie mediafax.ro.Intrebat,…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, sambata, in urma anuntului presedintelui Klaus Iohannis privind decizia de a candida pentru nou mandat, ca nu crede ca acesta va castiga un nou mandat, iar referitor la suspendarea acestuia din functie a spus ca PSD inca nu a luat o decizie, transmite news.ro.

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, sambata, in urma anuntului presedintelui Klaus Iohannis privind decizia de a candida pentru nou mandat, ca nu crede ca acesta va castiga un nou mandat, iar referitor la suspendarea acestuia din functie a spus ca PSD inca nu a luat o decizie.

- Vicepremierul Paul Stanescu sustine ca presedintele Klaus Iohannis trebuie suspendat din functie daca nu semneaza revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, insa decizia trebuie luata de...

- "Si eu sunt de aceeasi parere cu doamna vicepresedinte Olguta Vasilescu, dar va fi o decizie a partidului, nu vom lua o decizie separat. Fiecare isi spune punctul de vedere, dar va fi o decizie in partid. Da si eu spun ca trebuie suspendat (presedintele Iohannis - n.r.) in momentul in care nu semneaza…

- Presedintele Ungariei, Janos Ader, i-a cerut luni lui Viktor Orban, premierul in exercitiu, sa formeze noul guvern. Șeful Statului ungar a propus Parlamentului sa-l aleaga pe Orban, liderul FEDESZ, pentru inca un mandat de patru ani de prim-ministru, transmite Reuters.

- "Aceasta vizita pe care o face premierul si, se pare, si presedintele Camerei Deputatilor in Israel, are cateva ciudatenii. Nu au venit la discutii, nu a plecat doamna prim-ministru cu niciun fel mandat acolo. A vorbit deci doar in numele si pentru Guvern si nu pentru Romania. Insa nu acest lucru…

- Klaus Iohannis a declarat, joi,ca vizita in Israel a premierului si a presedintelui Camerei Deputatilor s-a facut in secret, mentionand ca Viorica Dancila nu a avut mandat pentru intalnire. Referitor la Liviu Dragnea, Iohannis a spus "cine stie ce intelegeri secrete face cu evreii".