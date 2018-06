"Si eu sunt de aceeasi parere cu doamna vicepresedinte Olguta Vasilescu, dar va fi o decizie a partidului, nu vom lua o decizie separat. Fiecare isi spune punctul de vedere, dar va fi o decizie in partid. Da si eu spun ca trebuie suspendat (presedintele Iohannis - n.r.) in momentul in care nu semneaza revocarea. O sa asteptam sa vedem. A zis ca mai are putin de citit, nu asa mult, asa a zis presedintele, si in momentul in care va spune ca nu este de acord cu decizia CCR, sigur, in partid, vom decide ce facem in continuare. Vom analiza din toate punctele de vedere si vom lua o decizie in partid",…