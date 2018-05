Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, crede ca atunci cand a cerut demisia prim-ministrului Viorica Dancila, președintele Klaus Iohannis nu s-a uitat cu atenție in Constituție. Carmen Dan susține ca Viorica Dancila nu trebuie sa iși dea demisia pentru ca in comunicarea cu Președinția, nu guvernul ar fi…

- Fostul ministru al Justitiei Robert Cazanciuc spune ca solicitarea presedintelui Iohannis privind demisia premierului Viorica Dancila nu are suport constitutional si a catalogat-o drept ''o declaratie politica din epoca Basescu''. ''Presedintele nu are atributii, solicitarea sa nu are suport constitutional.…

- Liviu Dragnea si Vasilica Dancila participa vineri la un dineu oferit de o delegatie chineza, la vila Lac 2, potrivit Mediafax. Prezenta celor doi lideri PSD la acest eveniment vine pe fondul unor tensiuni cu presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a cerut, vineri, demisia premierului…

- Președintele a cerut demisia șefului Guvernului, Viorica Dancila, informeaza mesageruldesibiu.ro. Klaus Iohannis astepta explicatii privind vizita lui Dancila si a președintelui PSD, Liviu Dragnea, la Tel Aviv. În aceasta dimineata, premierul l-a anuntat la telefon ca nu va merge…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, dupa ce presedintele Klaus Iohannis i-a cerut public demisia premierului Viorica Dancila, ca singurul in masura sa dea in verdict in privinta prim-ministrului este Parlamentul.

- Klaus Iohannis i-a cerut demisia premierului Dancila, spunand ca ii retrage increderea. „Au trecut trei luni de cand Guvernul a fost investit. Domna Dancila nu face fața poziției de prim-ministru al Romaniei și transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate pentru Romania. De aceea, solicit public…

- S-a dezlantuit jihadul intre putere si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului i-a cerut public demisia preierului Viorica Dancila, iar cei de la putere reatcioneaza. In direct la Romania TV, Calin Popescu Tariceanu a dezvaluit o discutie cu Liviu Dragnea, dar l-a si atacat dur pe Iohannis.Citește…

- E razboi total intre Klaus Iohannis si coalitia PSD-ALDE. Presedintele i-a cerut public demisia premierului dupa scandalurile legate de BNR si de relocarea ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim. Cei din PSD au reactionat imediat. Liviu Plesoianu s-a dezlantuit in direct la Romania TV."Daca…