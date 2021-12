Stiri pe aceeasi tema

- „In coalitie exista discutii in continuare cum sa arate legea. Pana cand nu finalizam toate dezbaterile in comisie, nu vreau sa vin cu o solutie. In ceea ce priveste bisericile nu va fi si nu exista intentia de a introduce certificatul verde pentru biserici. Nici la farmacie, nici la alimentara nu trebuie…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a afirmat, marti, ca nu este deloc de acord cu vaccinarea obligatorie.Ciolacu a subliniat faptul ca dreptul la viata primeaza peste toate celelalte drepturi.Eu nu oblig pe nimeni si nu sunt deloc de acord cu vaccinarea obligatorie. Hai, ca…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a afirmat ca nu este de acord cu vaccinarea obligatorie, precizand ca toata lumea are drepturi. De altfel, formatiunea sa considera ca ar mai trebui asteptat in ceea ce priveste instituirea Certificatului verde la locul de munca.

- Sunteți de acord cu vaccinarea obligatorie anti-Covid? Proiectul privind vaccinarea obligatorie va merge in Parlament, in procedura de urgența, anunța ministrul Sanatații, Cseke Attila. Proiectul de act normativ privind vaccinarea obligatorie va fi promovat ca inițiativa parlamentara, miercuri, a anunțat …

Specialistul in sanatate publica Razvan Cherecheș, a declarat pentru Antena3, ca este ingrijorat de rapiditatea cu care se transmite noul coronavirus in Romania. De asemenea, acesta spune ca oamenii...

- Vaccinarea impotriva Covid-19 devine obligatorie in Noua Zeelanda pentru personalul medical si din invatamant, categorii care nu vor mai putea sa-si exercite activitatea profesionala daca nu se imunizeaza.

- Incepand din data de 15 noiembrie, in Letonia, doar cadrele didactice care au certificat de vaccinare impotriva coronavirusului vor putea preda cursuri fața in fața. Asta dupa ce Guvernul de la Riga a introdus imunizarea obligatorie a personalului din invațamant, relateaza radiodifuzorului public local…

- Raed Arafat a susținut, marți seara, ca daca nu va fi vaccinarea obligatorie in instituțiile cu expunere publica, atunci va fi impusa cel puțin testarea periodica. Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a explicat ca nu mai are cine sa lucreze și cine sa trateze…