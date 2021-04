Vicepremierul Kelemen Hunor le bate obrazul celor de la USR-PLUS Vicepremierul Kelemen Hunor le transmite partenerilor de coaliție din USR PLUS ca nu exista niciun motiv pentru schimbarea premierului Florin Cițu. Nu se poate arunca țara intr-o criza politica dupa patru luni de guvernare, a spus președintele UDMR, pentru DigiFM. „Sunt convins ca și ei daca se gandesc intr-o astfel de logica de a menține aceasta cerere, o sa iși dea seama ca s-au cam pripit, nu este cazul, nu este momentul sa insiste pe aceasta solicitare. Nu se poate accepta. Asta inseamna ca suntem intorși in Parlament, inseamna ca se poarta discuții, inseamna ca mesajul nostru catre cetațenii… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

