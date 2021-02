Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat marți seara ca marea majoritate a sporurilor acordate in prezent bugetarilor vor fi desfiintate incepand cu anul viitor. Acestea ar putea fi inlocuite de premii pentru cei care sunt eficienti și care fac performanta.

- Guvernul analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate in sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Citu, care a informat, totodata, ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…