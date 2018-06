Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul si ministrul de interne italian, Matteo Salvini, a declarat luni ca Italia nu va aproba documentul 'privind imigratia' ce va fi prezentat marti la reuniunea de la Luxemburg a omologilor sai din Uniunea Europeana, pentru ca prevederile acestuia 'vor penaliza' din nou tara sa, transmite…

- In ciuda recomandarilor pe care presedintele Sergio Mattarella i le-a facut lui Giuseppe Conte, caruia i-a cerut un guvern pro-european, Matteo Salvini a inceput deja sa sfideze Europa. Liderul partidului Liga Nordului a evocat numele lui Paolo Savona, un economist antieuro, pe care coalitia formata…

- Economia Romaniei a crescut in primul trimestru din 2018, cu 4,2%, potrivit datelor furnizate de vicepremierul Viorel Ștefan. Avansul este clar mai mic decat in aceeași perioada din 2017, cand PIB creștea cu 5,6%. Una dintre marile explicații ale incetinirii, crede Ionuț Dumitru, președintele Consiliului…

- Israelul a anulat proiectul de a expulza aproximativ 40.000 de imigranți sositi la inceputul anilor 2000 din Eritreea și din Sudan. Dupa obiecțiile Curții Supreme, guvernul a scris o scrisoare de raspuns care explica faptul ca expulzarea in masa „nu mai este pe ordinea de zi “ a guvernului. Cu toate…

- Guvernul aduce o noua veste buna pentru cetațeni! Primele 10 ambulanțe, din cele 69 procurate, au ajuns deja in țara. Asta dupa ce, in acest an, Guvernul a alocat 273 de milioane de lei pentru cumpararea a inca 168 de ambulante.

- Africa de Sud a anuntat ca seceta din Cape Town este un dezastru national si afecteaza grav trei dintre cele noua provincii ale tarii. Guvernul a facut anuntul dupa ce a reevaluat amploarea si severitatea secetei timp de trei ani, relateaza BBC News.