Vicepremierul Grindeanu, întrebat dacă ministrul Energiei ar trebui schimbat: Nu comentez despre colegi Intrebat, miercuri seara, intr-o emisiune televizata, daca in opinia sa ministrul Energiei ar trebui schimbat, dupa ce a transmis un mesaj conform caruia el nu ar achita facturi emise fara compensare si plafonare la electricitate, viceprim-ministrul Sorin Grindeanu a evitat sa comenteze. “Permiteti-mi sa nu comentez despre colegi. Nu sunt prim ministru, sa fac evaluarile. E rolul primului ministru. Ceea ce pot sa spun, cred ca trebuie sa discutam de fond. Dincolo de cine conduce un minister mai bine sau mai rau, aici sunt probleme structurale, de fond, care trebuie sa fie rezolvate si rolul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

