Vicepremierul Dan Barna: Nu avem în plan niciun lockdown sistemic, general Guvernul nu are, in acest moment, in plan niciun lockdown sistemic, general, a declarat, luni seara, intr-o emisiune la postul public de televiziune TVR 1, vicepremierul Dan Barna. Acesta a afirmat ca Executivul va adopta noi masuri pentru prevenirea extinderii pandemiei de COVID-19, insa a subliniat ca masurile nu vor fi radicale. "Suntem in fata valului 3. E clar lucrul acesta. Avem tulpina britanica identificata, prezenta. E clar ca nu poti sa blochezi aceasta raspandire. Cum trecem peste asta depinde foarte mult de noi. S-a observat, din pacate, si la nivelul populatiei, o relaxare si un sentiment… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez va permite persoanelor varstnice vaccinate sa iasa din aziluri, in contextul in care 80% dintre ele au primit deja cel putin o doza dintr-un vaccin dezvoltat impotriva noului coronavirus, iar Executivul de la Paris intentioneaza in acelasi timp sa accelereze vaccinarea publicului…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta online de luni, printr-o hotarare, atributiile secretarului general al Institutiei prefectului, functie nou infiintata. Executivul urmeaza sa modifice si completeze HG 906/2020 pentru punerea in aplicare a unor prevederi ale OUG 57/2019 privind Codul…

- Guvernul ceh a anuntat, vineri seara, ca le va impune cetatenilor sai, de la 1 martie, interdictia de a circula in afara departamentului unde isi au resedinta, rata de contaminare cu Covid-19 pe locuitor in Cehia fiind cea mai mare din lume. De asemenea, a facut obligatorie purtarea mastilor in aer…

- Vicepremierul Dan Barna a admis, raspunzand unei intrebari, ca este „posibil” ca in cursul acestui an sa „plece” angajati din sistemul bugetar, el explicand ca Executivul a cerut companiilor de stat „planuri de reforma explicita” si ca acestea pot avea drept consecinta si reorganizarea unor activitati.…

- Vicepremierul Dan Barna a afirmat, raspunzând unei întrebari, ca este "posibil" ca în cursul acestui an sa "plece"angajati din sistemul bugetar, el explicând ca Executivul a cerut companiilor de stat "planuri de reforma explicita" si ca acestea pot…

- Vicepremierul Dan Barna afirma, raspunzand unei intrebari, ca este "posibil" ca in cursul acestui an sa "plece"angajati din sistemul bugetar, el explicand ca Executivul a cerut companiilor de stat "planuri de reforma explicita" si ca acestea pot avea drept consecinta si reorganizarea unor activitati,…

- Guvernul britanic spera sa isi indeplineasca pana in martie tinta de vaccinare impotriva COVID-19 si sa poata lua in considerare o relaxare a restrictiilor prevazute de lockdown, a declarat duminica ministrul de Externe, Dominic Raab, potrivit Reuters citata de Agerpres. Marea Britanie, care are…

- Portugalia intra in lockdown din 15 ianuarie, cel puțin pentru o luna. Decizia este luata in urma numarului tot mai mare de cazuri. Urmeaza ca Guvernul sa anunțe masurile. „Cu siguranța ne confruntam cu un al treilea val” al virusului, a declarat premierul Costa. Portugalia a suferit un numar…