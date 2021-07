Vicepremierul Dan Barna considera ca nu exista o problema reala in ceea ce-l privește pe Ovidiu Vizante, directorul CFR, caruia i se cere demisia dupa ce un tren de pasageri a stat in camp mai mult de opt ore. „Am avut o discuție cu premierul ieri. Nu e nicio problema. Pentru mine subiectul este inchis”, spune copreședintele USR PLUS Dan Barna despre situația lui Ovidiu Vizante: „Nu ajuta pe nimeni o isterie falsa”. „Nu ajuta pe nimeni o isterie falsa. Trebuie sa evaluam oamenii, inclusiv directorul de la CFR, in funcție de activitațile și nu neaparat de o declarație. Nu este nici prima data,…