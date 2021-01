Stiri pe aceeasi tema

- Interzicerea lui Donald Trump de pe rețele sociale precum Twitter, Facebook sau Instagram a imparțit lumea in doua. Pe de o parte, sunt cei care spun ca libertatea de exprimare nu poate fi suprimata, iar de cealalta parte sunt cei care considera ca este nevoie de astfel de decizii, pentru ca rețelele…

- John Brennan, fost șef al CIA, a declarat ca este in acest moment mai ingrijorat de deciziile pe care le poate lua acum Donald Trump, pe final de mandat, decat in toti cei patru ani cand a fost presedinte al SUA, informeaza CNN. Brennan a dat ca exemplu demiterea sefului Pentagonului si punerea in…

- In ultimele zile, alegerile din SUA au intrecut orice alta știre din lume. Cu toate astea, chiar in momentul in care, peste Atlantic, președintele in exercițiu lansa atacuri șocante la adresa democrației, Parlamentul European obținea un acord istoric pentru protejarea statului de drept și condiționarea…

- Joe Biden este noul președinte al Statelor Unite ale Americii. Candidatul democratilor la Casa Candidatul democratilor la Casa Alba, Joe Biden, a castigat scrutinul prezidential in detrimentul presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, au anuntat sambata mass media americane, transmit agentiile…

- Alegerile pentru presedintele Statelor Unite s-au incheiat in majoritatea statelor americane, exceptie facand Alaska, unde ultimele sectii de votare se vor inchide in mai putin de o ora. Desi numararea voturilor a inceput, rezultatele finale vor fi cunoscute mai tarziu in acest an, din cauza faptului…

- Suedia, care va prelua de la Albania presedintia Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) la 1 ianuarie, doreste revenirea organizatiei la valorile sale fundamentale, transmite marti AFP dupa o convorbire cu sefa diplomatiei suedeze, Ann Linde. In interviul acordat agentiei, Linde…

- Autoritațile chineze au anunțat luni ca vor opera o ”rectificare” a browserelor mobile pentru a soluționa problema legata de ”haosul” informațiilor publicate online, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Cenzura Internetului in China a fost inasprita in ultimii ani. Autoritatea chineza pentru spațiul…

- Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) a autorizat luni, in mod oficial, Uniunea Europeana sa impuna tarife vamale suplimentare pentru produse americane in valoare de patru miliarde de dolari, din cauza subventiilor ilegale acordate de Washington producatorului de avioane Boeing Co, informeaza AFP.OMC…