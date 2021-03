Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna anunta ca a fost invitat de catre Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) ca sa furnizeze informatii in legatura cu activitatea desfasurata in cadrul unui proiect aflat in verificare. "Am spus in numeroase interviuri ca sunt complet disponibil si vreau sa clarific…

- William Burns, nominalizat de presedintele american Joe Biden pentru functia de director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), a declarat miercuri in Senat ca pentru securitatea nationala a SUA competitia cu China si contracararea leadershipului ei ''agresiv'' sunt esentiale, transmite…

- Claudia Patrașcanu a anunțat pe contul de socializare ca a primit oferta de a participa la Survivor Romania 2021, insa nu va da curs acestui lucru, pe motiv ca trebuie sa fie alaturi de cei doi copii. Claudia preciza in mediul virtual ca nu va da curs acestei oferte deocamdata, din cauza procesului…

- Grecia este una dintre primele țari din Uniunea Europeana care elibereaza certificate digitale de vaccinare anti COVID-19. Potrivit ministrului de guvernanța digitala, Kyriakos Pierrakakis, a declarat ca certificatul ar trebui sa faciliteze calatoriile, transmite Euronews.com . Certificatul digital…

- George Simion, copresedintele AUR, acuza sefii din servicii ca au demarat o operatiune de spargere a Aliantei pentru Unirea Romanilor, avand "o linie speciala" in acest sens. ”Sistemul e deranjat de AUR, incearca sa ne gaseasca fel de fel de chichițe, pentru ca nu suntem șantajabili. Suntem…

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat vineri, la Sibiu, ca Departamentul de Situatii de Urgenta (DSU) analizeaza ce masuri trebuie luate in toate spitalele din Romania, urmand sa se efectueze controale pentru a se evita repetarea tragediei de la Institutul "Matei Bals", unde cinci pacienti cu COVID-19 au…

- Persoanele care vor sa ia legatura cu autoritatile sanitare in vederea obtinerii de informatii in legatura cu COVID-19 vor vorbi de acum si cu militari pregatiti special de catre reprezentantii DSP Olt.