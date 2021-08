Dan Barna (46 de ani), copreședinte USR PLUS și vicepremier, a devenit tata. El a postat o fotografie și un mesaj pe pagina sa de Facebook: „10 august si cea mai dorita nota de 10 pe care am primit-o vreodata”. „10 august si cea mai dorita nota de 10 pe care am primit-o vreodata. Aceasta binecuvantare a venit astazi in familia noastra”, anunța, marți, pe Facebook, vicepremierul Dan Barna. El a postat și o fotografie cu bebelușul sau. The post Vicepremierul Dan Barna a devenit tata. „Cea mai dorita nota de 10 pe care am primit-o vreodata” appeared first on Puterea.ro .