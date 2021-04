Vicepremierul Dan Barna a anunțat în ce condiții România va introduce pașaportul de vaccinare Dupa ce premierul Florin Cițu a respins ideea introducerii unui ala – zis „pașaport de vaccinare”, care sa dovedeasca daca o persoana a fost imunizata sau nu, vicepremierul Dan Barna a anunțat ca aceasta decizie va fi asumata de țarile europene iar Romania va urma direcția general impusa. Anunțul a fost facut intr-o emisiune susținuta marți seara, la postul TV Digi24. „Discuția este despre capacitatea de a dovedi ca nu mai ești un pericol pentru societate. Dincolo de deciziile pe care le va lua Romania, daca in toata Europa se va ajunge la un astfel de pașaport, daca ea va fi asumata la nivelul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

