Vicepremierul Dan Barna a dat asigurari ca legea Organizatiilor de Management al Destinatiilor (OMD) va fi adoptata cel mai tarziu in 2022.



"Chiar si aceasta lege cu OMD-urile, din moment ce este la minister intr-o formula consolidata, eu cred ca este realist sa avem pana la finalul acestui an legea respectiva ajunsa in Parlament, in procedura de adoptare. (...) Pana la finalul anului mi se pare un termen rezonabil. E posibil sa fie si adoptata in momentul in care trece prin Guvern, aceasta lege daca este intr-adevar, aceasta informatie nu o am si de asta nu ma aventurez la un termen…