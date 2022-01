Stiri pe aceeasi tema

- NATO va decide la Madrid strategia pe urmatorii zece ani si este crucial pentru Ucraina sa poata vedea urmatorii pasi spre aderarea ei la Alianta Nord-Atlantica, a declarat luni seara, la Kiev, pe marginea unei conferinte a European Jewish Association (EJA), vicepremierul ucrainean pentru integrare…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a cerut, luni, Rusiei sa reduca presiunile militare asupra Ucrainei, avertizand ca orice atac militar va atrage "consecinte" grave, potrivit publicatiei Die Welt. "Miscarile de trupe nu pot fi ignorate. Sunt masive si reprezinta un pericol la adresa suveranitatii…

- Ucraina nu va putea adera la NATO in viitorul apropiat. Aceasta opinie a fost exprimata joi de editorialiștii The New York Times. In opinia lor, aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantica este impiedicata de mai multe motive, dintre care unul este incertitudinea membrilor NATO europeni cu privire la…

- Ministrii de externe din tarile membre NATO se vor intruni, vineri, 7 ianuarie, intr-o reuniune de urgenta in format de videoconferinta pentru a discuta despre tensiunile legate de Ucraina si despre securitatea in Europa, dupa prezentarea mai multor cereri de catre Moscova, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica,…

- NATO și UE au avertizat Moscova, joi, 16 decembrie, cu „consecințe grele” in cazul unei intervenții militare a lui Vladimir Putin in Ucraina, dupa ce au respins veto-ul Rusiei asupra posibilei aderari a Kievului la Alianța Nord Atlantica. „Orice noua agresiune impotriva Ucrainei va avea consecințe grele…

- Rusia are o politica externa pasnica, dar ea trebuie sa-si garanteze securitatea, a afirmat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, facând aluzie la o eventuala aderare la NATO a Ucrainei, declaratia sa intervenind la o zi dupa întrevederea online cu omologul sau american Joe Biden în…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat luni Rusia ca orice noua provocare sau acțiune agresiva ar fi un motiv de „serioasa preocupare” pentru aliați, in condițiile in care in ultimele saptamani au fost observate „concentrari mari și neobișnuite de forțe rusești” in apropierea granițelor…

