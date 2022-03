Stiri pe aceeasi tema

- Mulți se intreaba in aceste zile de ce nu intervine ONU in Ucraina. Atat oamenii simpli, cat și analiștii se axeaza pe aceasta intrebare. „Tehnic, pentru ca este vorba de Consiliul de Securitate in care Rusia este membru permanent, nu se pot trimite trupe ONU, decat in eventualitatea improbabila in…

- Serbia nu se va alatura niciodata isteriei antiruse și nu va interzice mass-media ruse, a declarat ministrul de Interne, Aleksandar Vulin, in timpul unei intalniri cu ambasadorul Rusiei in Serbia, Aleksandr Botan-Harcenko. „Serbia nu va face niciodata parte din isteria antirusa, in care este luata proprietatea…

- In urma cu opt ani peninsula Crimeea a devenit oficial parte a Federatiei Ruse, iar in fiecare an de atunci Moscova marcheaza evenimentul cu un concert. Anul acesta Rusia nu a facut excepție, la aceasta ora la Moscova desfașurandu-se marele concert anual cu pricina, deși Federația Rusa in acest moment…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- O țara NATO urmatoarea ținta pentru Putin, daca Rusia caștiga razboiul. Dezvaluirile unui oficial ucrainean O țara NATO urmatoarea ținta pentru Putin, daca Rusia caștiga razboiul. Dezvaluirile unui oficial ucrainean Lituania, stat membru NATO, va fi urmatoarea țara pe care Federația Rusa dorește sa…

- Dmitri Rogozin, directorul general al Roscosmos, a anunțat ca Rusia va opri livrarea motoarelor de rachete catre SUA, spunand ca „lasați-i sa zboare in spațiu cu maturile lor”, potrivit RIA Novosti. Rogozin a adaugat ca Rusia va pune capat cooperarii cu SUA privind experimentele pe ISS. El a adaugat…

- Micronezia, un mic stat-arhipelag din Pacific, cu o populație de 100.000 de locuitori, a acuzat Moscova ca a facut un gest „fara nici o ambiguitate abominabil”. Regimul Putin nu a raspuns inca la acest gest. Astfel, Statele Federale din Micronezia au anunțat ca a rupt oficial relațiile lor diplomatice…

- Joe Biden a declarat presei joi dimineața (ora locala 10.00, ora 17.00, ora Romaniei), la plecarea de la Casa Alba, ca „SUA are motive serioase sa creada ca rușii sunt pregatiți sa intre in Ucraina. Rusia este angajata intr-o operațiune cu steag fals”, transmite CNN .„Fiecare informație pe care o avem…