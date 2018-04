Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a estimat miercuri, intr-un mesaj pe Twitter, ca relatiile ruso-americane sunt la ora actuala mai proaste ca oricand, chiar mai proaste decat in timpul Razboiului Rece. El afirma, insa, disponibilitatea SUA de a ajuta Rusia sa depaseasca dificultatile economice,…

- Un grup de senatori democrati si republicani prezinta miercuri un proiect de lege vizand sa protejeze procurorul special, la o zi dupa ce Casa Alba a anuntat ca presedintele american Donald Trump are autoritatea sa-l demita pe Robert Mueller, care ancheteaza cu privire la un amestec rus in alegerile…

- Stoparea cursei inarmarii ar putea incepe cu distrugerea de catre SUA a propriilor stocuri de arme chimice, a scris miercuri, pe Facebook, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, comentand apelul adresat Rusiei de catre presedintele american Donald Trump, pe contul sau de pe Twitter,…

- Washington, 11 apr /Agerpres/ - Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a estimat miercuri, intr-un mesaj pe Twitter, ca relatiile ruso-americane sunt la ora actuala mai proaste ca oricand, chiar mai proaste decat in timpul Razboiului Rece. El afirma, insa, disponibilitatea SUA de a ajuta Rusia…

- Turcia a emis mandate de arestare impotriva clericului Fethullah Gulen si a altor sapte persoane in legatura cu asasinarea ambasadorului Rusiei la Ankara, in decembrie 2016, a relatat cotidianul Haberturk in editia de luni, cu o zi inaintea vizitei presedintelui rus Vladimir Putin in Turcia, transmite…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din funcție. Aceasta era una din cele mai vechi membre ale staffului presedintelui Donald Trump. Anunțul a fost facut miercuri, de purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta a ținut sa precizeze ca decizia…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat vineri politia federala FBI si Ministerul Justitiei ca a "politizat" anchetele in favoarea adversarilor sai democrati, relateaza Reuters si AFP. "Cei mai inalti responsabili si anchetatori ai FBI si ai Ministerului Justitiei au politizat procesul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Rusia ajuta Coreea de Nord sa obtina resurse, astfel incalcandu-se sanctiunile internationale impuse nord-coreenilor. El a mentionat ca Phenianul este din ce in ce mai aproape de a fi capabila sa trimita o racheta cu raza lunga de actiune catre…