Stiri pe aceeasi tema

- Rusia considera hotararea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (CE) privind drepturile omului in Crimeea drept un atentat la integritatea sa teritoriala și nu o recunoaște nici macar in calitate de recomandare, a declarat reprezentanta oficiala a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria…

- Senatorul PNL Cristian Niculescu Țagarlaș a semnat, in calitate de membru in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, declarația care condamna ferm sancțiunile recente impuse de Rusia impotriva raportului APCE, privind cazul dizidentului politic Aleksey Navalnii. „In calitate de reprezentant al…

- Ministerul suedez al Afacerilor Externe a denuntat sambata sanctiunile ruse impotriva unor oficiali europeni, printre care si o cercetatoare suedeza care a confirmat otravirea lui Alexei Navalnii.

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, vineri seara, sancțiuni impotriva unor oficiali din cadrul Uniunii Europene si de la Consiliul Europei, ca reactie la masuri similare care au vizat oficiali ruși in ultimele luni.

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, vineri seara, sanctiuni impotriva unor oficiali din cadrul Uniunii Europene si de la Consiliul Europei, ca reactie la masuri similare care au vizat oficiali rusi in...

- Saptamana trecuta, Consiliul Europei a publicat statistica anuala in materie penala privind populatia penitenciara, elaborata in cadrul programului SPACE I. Pentru fiecare an este elaborat un raport care priveste datele din anul precedent. Raportul, insotit de un rezumat, s-a intocmit pe baza datelor…

- Saptamina trecuta, ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene anunța ca nu a recepționat o solicitare privind realizarea vreunui vlog de la sediul Ambasadei Republicii Moldova in Federația Rusa. Astazi, insa ministerul anunța ca a emis o circulara prin care a indicat ca sediile misiunilor…

- Statele Unite au declarat luni ca sunt gata sa revizuiasca sanctiunile impuse Iranului daca Teheranul respecta cu strictete acordul nuclear din 2015, inaintea discutiilor pe aceasta tema care vor incepe marti la Viena, transmite AFP. Departamentul de Stat american a confirmat trimiterea unui reprezentant…