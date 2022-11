Viceguvernatorul din Kherson, instalat la Moscova, a murit într-un accident de mașină Inaltul oficial instalat de Moscova in regiunea ocupata Kherson din Ucraina, Kirill Stremousov, a murit miercuri, potrivit presei ruse și guvernatorului regional. Stremousov, care a acționat in calitate de viceguvernator in Kherson, a fost ucis intr-un „accident de mașina”, a declarat biroul guvernatorului, potrivit Euronews.com. Stremousov a fost unul dintre cei mai vocali susținatori ai invaziei complete a Rusiei contra Ucrainei la sfarșitul lunii februarie. El a fost cautat pentru tradare de catre autoritațile ucrainene de la numirea sa, la doua luni dupa invazie. „Kirill Stremousov a pierit.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

