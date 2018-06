Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel incearca sa convoace o o intalnire cu Grecia, Italia si Austria pentru a discuta despre problema imigratiei inaintea unui summit UE din 28-29 iunie, scrie Reuters, citand ziarul german Bild, potrivit News.ro . „Inca nu am ajuns la un acord, suntem in faza pregatirilor.…

- Deutsche Bundesbank, banca centrala a Germaniei, a modificat previziunile cu privire la cresterea economica de anul acesta, invocand motive politice, economice si comerciale atat de natura interna, cat si externa, relateaza Reuters. Pentru 2018, prognoza a fost revizuita in jos, de la 2,5% la 2%.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat din nou, luni, inainte de un turneu in tari europene, ca nu este loc pentru o prezenta militara iraniana in Siria, informeaza Reuters si AFP. Netanyahu se va deplasa in Franta si in Germania in perioada 4-6 iunie, pentru a evoca inclusiv decizia americana…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian a calificat marti situatia din Orientul Mijlociu drept ''exploziva'' si a criticat SUA pentru actiunile unilaterale in regiune, precum si Israelul pentru - ceea ce a spus el - un nivel nejustificat de violenta, potrivit Reuters.…

- Angela Merkel a spus ca Europa nu se mai poate baza pe Statele Unite pentru a o apara și a atras atenția ca Uniunea Europeana trebuie sa iși ”ia destinul in prorpiile maini”. Declarația cancelarului german a fost facuta in fața președintelui Franței, Emmanuel Macron. In contextual retragerii Statelor…

- Eurovision Song Contest 2018 debuteaza marti seara, la Lisabona, iar concursul, aflat la cea de-a 63-a editie, va fi difuzat in direct la TVR 1, TVR HD, TVR International si online, pe TVR+, de la ora 22.00, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX. Marti seara, artisti din 19 tari vor urca…

- Romania a importat majoritatea marfurilor din Germania, in 2017, care reprezinta 20% din achizitiile intracomunitare, iar cele mai multe exporturi le-a trimis tot catre Germania, reprezentand 23% din livrarile intracomunitare ale tarii, arata un raport Eurostat. Principalele cinci tari in ceea ce priveste…

- Un tribunal slovac a decis ca serviciile Uber sunt ilegale și trebuie suspendate, scrie Reuters. Serviciile sunt inca active in Bratislava, oraș unde au fost lansate in august 2015. Uber are probleme in mai multe țari europene. Serviciile sale au fost interzise in Bulgaria și suspendate in Ungaria și…