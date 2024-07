Sportiva sectiei de inot a CSM Ploiesti, Alexandra Dosaru, a devenit, in weekend, vicecampioana nationala in proba de 200 metri mixt, cu prilejul Campionatului National de inot pentru copii „11 ani”, desfasurat in Bazinul Olimpic din Pitesti. Inotatoarea antrenata de Tamara Costache si Ciprian Toma a obtinut medalia de argint dupa ce a incheiat cursa in 2:41.45 minute, fiind devansata de Teodora Zarojanu (Swimming Team Bucuresti – 2:40.49 minute). Acestei performante, Alexandra i-a adaugat si un bronz in proba de 100 metri liber, cursa pe care a incheiat-o in 1:07.21 minute. Sportiva de la CSM…