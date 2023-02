Stiri pe aceeasi tema

Vicecampioana CSM Bucuresti a fost invinsa duminica, in deplasare, de formatia Krim Ljubljana, scor 28-26 (13-14), si incheie pe locul 2 in grupa A din Liga Campionilor. Calificata direct in sferturile competitiei, CSM Bucuresti nu mai poate intalni in aceasta faza pe Rapid Bucuresti.

Rapid Bucuresti a anuntat, miercuri, ca vicecampioana mondiala din 2019, Lara Gonzalez Ortega, va evolua pentru echipa bucuresteana, potrivit news.ro.

Sarbul Novak Djokovic, nr.5 mondial, a suferit din nou din cauza problemelor de la nivelul coapsei stangi inainte de a-l invinge pe bulgarul Grigor Dimitrov (7-6 (7/9), 6-3, 6-4), sambata, in turul 3 la Australian Open, si a recunoscut dupa meci ca "a supravietuit" ultimelor doua tururi, relateaza…

Echipele de polo Steaua Bucuresti si CSM Oradea vor disputa finala Cupei Romaniei, dupa ce au eliminat, vineri, in semifinale, formatiile Dinamo Bucuresti, respectiv Rapid Bucuresti. Turneul final al Cupei Romaniei are loc la bazinul Otopeni.

Echipele CSM Bucuresti si Rapid Bucuresti vor fi adversare in turul doi al Cupei Romaniei la handbal feminin (optimile de finala), conform tragerii la sorti care a avut loc vineri, potrivit news.ro.

Echipele de volei feminin Rapid Bucuresti si CSM Lugoj s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Challenge Cup, dupa ce au eliminat formatiile TJ Ostrava, respectiv Ankara PTT, in faza 16-ilor competitiei, potrivit news.ro.

Echipele FC Hermannstadt si FC Arges s-au calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, aflandu-se pe primele doua locuri ale grupei D. Universitatea Craiova si Chindia Targoviste au fost eliminate din competitie, anunța News.ro.

Sambata s-au disputat meciurile retur din primul tur al Cupei Romaniei la baschet feminin, competitie cu 12 echipe la start, din care, in premiera, una este a Centrului de excelenta FRB, formata din junioare de perspectiva de la ACS Dan Dacian Bucuresti, potrivit news.ro.