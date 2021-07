Stiri pe aceeasi tema

- Luni seara, echipa de fotbal turca Galatasaray, care urma sa dispute un meci amical cu clubul grec Olympiakos, nu a primit permisiunea de a intra in Grecia de la autoritatile aeroportuare din Atena din cauza testelor de depistare a COVID-19 considerate neconforme. Clubul din Istanbul a prezentat teste…

- Beatrice Rancea a fost plasata din nou sub control judiciar, dupa ce, in urma cu 11 zile, scapase de aceasta masura. Ea este acuzata de constituirea unui grup infracțional organizat, care ar fi delapidat subvențiile acordate Operei de catre Ministerul Culturii, prin achiziții nejustificate sau cheltuieli…

- Dan Negru are mari probleme dupa ce postul TVR 2 a inceput redifuzarea celor mai bune producții, in cadrul proiectului aniversar “Generații TVR65”. Problemele lui Dan Negru au inceput din 21 iunie, emisiuni pe care postul le redifuzeaza in fiecare zi de luni și marți intre orele 20:00-22:00. In tot…

- Iustin Covei, fiul de judecator acuzat ca și-a sechestrat fosta iubita care abia nascuse, apoi a incalcat ordinul de protecție emis de instanța, a primit o prelungire a vacanței, la restaurantul de fițe, cu piscina, deschis la taticul acasa.

- Datorita conduitei sotiei si-a pierdut postul. Belgia si-a retras ambasadorul din Seul, din cauza unui scandal cu implicarea sotiei acestuia. Potrivit BBC, femeia a lovit-o pe angajata unui magazin, care a suspectat-o ca ar fi furat o haina.

- „Air Moldova” a oferit detalii despre incidentul care a avut loc pe 16 mai pe Aeroportul Domodedovo din orașul Moscova. Reprezentanții companiei spun ca zborul a fost fara pasageri, din cauza restricțiilor asociate pandemiei. „La aterizare, secțiunea de coada a aeronavei „Airbus 321” a intrat in contact…

- Activitatea Intreprinderii Calea Ferata din Moldova ar putea fi stopata, saptamana viitoare, ca urmare a unei greve generale in care ar putea intra angajații acesteia. Anunțul a fost facut de catre deputatul Platformei DA, Alexandr Slusari, dupa ședința comisiei de ancheta de astazi.